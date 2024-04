POL-LWL: Fußgängerin von PKW angefahren - Autofahrer soll geflüchtet sein

Sternberg (ots) -



In Sternberg ist eine 14-jährige Jugendliche am Dienstagmorgen von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden. Nach Angaben des Unfallopfers soll der Autofahrer nach dem Vorfall geflüchtet sein. Den Aussagen der 14-Jährigen zufolge habe sie gegen 08:00 Uhr als Fußgängerin den Mecklenburgring in Höhe der Goethestraße überqueren wollen, als es plötzlich zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Das dunkle Auto sei anschließend davongefahren. Das Mädchen erlitt leichte Beinverletzungen und musste anschließend medizinisch behandelt werden. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum flüchtigen PKW nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell