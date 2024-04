POL-ANK: Nachbarschaftsstreit eskaliert - 59-jähriger Deutscher aus Jarmen durch Messerangriff verletzt

Jarmen (ots) -



Am gestrigen Tag (29.04.2024) gegen 14:00 Uhr kam es in Jarmen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Sowohl der 66-jährige deutsche Tatverdächtige als auch der 59-jährige deutsche Geschädigte sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Neuen Markt in Jarmen. Zum Tatzeitpunkt wollte der Geschädigte das Mehrfamilienhaus durch den Hinterausgang verlassen. Dabei trat ihm der Tatverdächtige in den Weg und es kam zu einem Streitgespräch. Dieses eskalierte derart, dass der Tatverdächtige ein Messer zog und den Geschädigten damit am Hals, unterhalb des Kinns, verletzte. Anschließend entfernte sich der 66-Jährige vom Tatort. Der Geschädigte trug eine oberflächliche Stichwunde davon und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht werden.



Der Tatverdächtige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Anklam vor Ort festgestellt und vorläufig festgenommen. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,21 Promille. Daraufhin wurde der Tatverdächtige ins Krankenhaus nach Anklam gebracht, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 66-jährige Deutsche gegen 18:00 Uhr aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



