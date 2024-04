POL-LWL: Trickbetrüger prellen Frau um 1.000 Euro Bargeld

Ludwigslust (ots) -



Trickbetrüger haben am Montag eine Frau aus der Region Ludwigslust um 1.000 Euro Bargeld geprellt. Das 67-jährige Opfer hatte zunächst eine Nachricht von einem angeblichen Pfändungsgericht auf ihrem Smartphone erhalten. In der Nachricht war eine Telefonnummer enthalten, die das Opfer zurückrufen solle. Die Frau rief tatsächlich die angegebene Rufnummer an und erhielt die Information, dass sie finanzielle Außenstände bei einer Gewinnspiellotterie in Höhe von knapp 3.000 Euro hätte, die nun mittels Pfändungsbescheid eingefordert werden sollen. Offenbar eingeschüchtert und verunsichert durch das Telefonat, überwies die 67-Jährige schließlich einen Betrag von 1.000 Euro auf ein von den Betrügern angegebenes Konto. Als ihr später Zweifel aufkamen und sie beim echten Gericht anrief, wurde der Schwindel bekannt und der Betrug schließlich bemerkt. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei, vor der Überweisung von Bargeld gründlich zu prüfen inwieweit die Geldforderungen überhaupt berechtigt sind. In vielen Fällen stecken Betrüger mit professionellen Maschen hinter diesen dubiosen Anschreiben. Auf telefonische Geldforderungen sollte man sich ohnehin niemals einlassen.



