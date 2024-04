POL-LWL: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verunglückt

lübz (ots) -



Auf einer Brücke in Lübz (Bobziner Weg) sind am Montagnachmittag zwei Fahrradfahrer im Gegenverkehr zusammengestoßen und verunglückt. Dabei wurde eine 69-jährige Frau schwer verletzt. Der andere Fahrradfahrer, ein 17-jähriger Jugendlicher, erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Verunglückten sind anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.



