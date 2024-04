Öffentlichkeitsfahndung – 15 -jährige Jugendliche aus Stralsund vermisst

Details anzeigen Quelle: PHR Stralsund Quelle: PHR Stralsund

Seit dem 29.04.2024 gegen 01:00 Uhr (Polizei bekannt 16:10 Uhr) wird die 15-Jährige aus Stralsund vermisst.Die Vermisste verließ die elterliche Wohnung in der Heinrich-v.-Stephan-Str. in 18435 Stralsund fußläufig in unbekannte Richtung.Die Gesuchte, Abdullahi, Ilhan Mohamud ist somalische Staatsbürgerin.

Sie ist ca. 155 cm groß, hat eine schmale, dünne Statur und hat schulterlange, schwarze Haare, die geflochten und vermutlich unter einem Kopftuch bedeckt sind.Weiterhin hat sie eine orangefarbenen Bomberjacke an.

Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 2890-624, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg