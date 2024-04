Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter in Barth

Details anzeigen Lichtbild eines unbekannten Tatverdächtigen Lichtbild eines unbekannten Tatverdächtigen

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei mutmaßlichen Tankbetrügern.

Der Polizei in Barth wurde am 23.11.2023 angezeigt, dass zwei bisher unbekannte Tatverdächtige am Mittwoch, dem 08.11.2023 gegen 18:10 Uhr in 18356 Barth einen Tankbetrug an der Total Tankstelle in der Chausseestraße begangen haben sollen. Der Fahrer blieb gänzlich im Tatfahrzeug, augenscheinlich ein dunkler Pkw Audi A4 mit mutmaßlich entwendeten RÜG-Kennzeichen, während der Beifahrer ausstieg und Super Benzin tankte. Ohne den Sprit zu bezahlen, fuhren beide davon. Es entstand ein Schaden im oberen zwei-stelligen Bereich.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die den bislang unbekannten Mann identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, zwischen 17 – 20 Jahre alt, kurzes dunkles volles Haar, glattes unbehaartes Gesicht, volle Lippen, bekleidet zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, blauer Jeans und schwarzen Schuhen.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231/6720), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.