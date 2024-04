POL-HRO: Auffälliger VW California gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



In der Zeit vom 24.04.2024, 21:00 Uhr bis zum 25.04.2024, 16:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Stellplatz im Schall-und-Schwencke-Weg in der Schweriner Werdervorstadt einen Bus der Marke Volkswagen mit dem amtlichen Kennzeichen SN-XO 323.



Der auffällige VW California ist zweifarbig (weiß, unterhalb der Scheiben grün). Der Stehlschaden wird nach einer ersten Schätzung auf ca. 60.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die sofort eingeleiteten Ermittlungen bereits übernommen.



Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des VW California geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell