Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Förderzusage für Neetzow-Liepen

Landesinnenminister Christian Pegel wird am Samstag in Neetzow-Liepen im Landkreis Vorpommern-Greifswald an Bürgermeister Matthias Falk eine Förderzusage über 1,15 Millionen Euro für die Modernisierung der Sporthalle überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin Samstag, 4. Mai 2024, 13.30 Uhr

Ort: Turnhalle, Am Schlosspark,

17391 Neetzow-Liepen

Mit dieser Sonderbedarfszuweisung soll die Modernisierung der Sporthalle zum multiplen Sport-, Freizeit- und Gesundheitszentrum unterstützt werden.