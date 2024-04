POL-HST: Auto geklaut, Rennen geliefert, Anzeigen kassiert

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitag, dem 26.04.2024 gegen 21:40 Uhr hielt ein 59-jähriger pakistanischer Fahrer eines Pizza-Lieferdienstautos in Ribnitz-Damgarten in der Lange Straße, um neue Bestellungen zu holen und im Weiteren ausliefern zu wollen - das Fahrzeug, ein roter Opel Corsa, blieb augenscheinlich unverschlossen und der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug. Nach derzeitigen Erkenntnisstand bekam dies ein polizeibekannter 30-jähriger Deutscher mit, setzte sich ins Auto und fuhr davon.



Umgehend eingesetzte Beamte konnten das Fahrzeug zeitnah im Stadtgebiet aufnehmen und verfolgen. Auf Anhalteversuche reagierte der Fahrer zunächst nicht und versuchte sich durch Flucht der drohenden Kontrolle zu entziehen. Höhe Ortseingang Damgarten stoppte er dann und konnte letztlich kontrolliert werden. Entsprechende Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls, eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens (in der Variante "grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen") und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden gefertigt. Vortests auf Alkohol und Drogen blieben negativ. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Pkw konnte unbeschadet an die Verantwortlichen übergeben werden.



Zeugen zu oder gar Geschädigte von dem Fahrverhalten des Tatverdächtigen sind angehalten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



