POL-LWL: Koniferenhecke durch Feuer zerstört - Polizei warnt vor unsachgemäßer Benutzung von Unkrautvernichtern

Auf einem Privatgrundstück in Brüel ist am Samstagnachmittag eine 12 Meter lange Koniferenhecke durch ein Feuer zerstört worden. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer beim Abbrennen von Unkraut durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Gasbrenner ausgelöst worden sein. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Der durch den Brand entstandene Schaden wurde bislang noch nicht beziffert. In Anbetracht des trockenen Wetters appelliert die Polizei, beim Einsatz solcher Geräte unbedingt auf den Brandschutz zu achten. Gasbetriebene Unkrautvernichter dürfen keinesfalls in der Nähe von leicht entzündlichen Materialen benutzt werden.



