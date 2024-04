POL-LWL: Motorradfahrer verletzte sich bei Sturz

Goldberg (ots) -



Am frühen Sonntagabend hatte ein 66-jähriger Kradfahrer auf der Kreisstraße 135 bei Dobbertin in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war daraufhin gestürzt. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Nach eigenen Angaben habe der Kradfahrer in der Kurve zunächst gebremst und sei dann mit der Maschine ins Schleudern geraten. Vermutlich hatte der Fahrer die Kurve zuvor falsch eingeschätzt. Der Verunglückte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.



