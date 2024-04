POL-HRO: Vier Rumänen bei versuchtem Einbruchsdiebstahl gestört und in der Folge vorläufig festgenommen

Grevesmühlen (ots) -



Am Abend des 28.04.2024, gegen 22:15 Uhr erhielt das Polizeirevier

Grevesmühlen Kenntnis über vier bis fünf vermummte und dunkel

gekleidete Personen, die sich augenscheinlich unerlaubt auf dem

Gelände des Bauhofes im Grünen Weg in Grevesmühlen aufhalten. Mehrere

Funkstreifenkraftwagen wurden zum Einsatzort entsandt. Eine

Streifenbesatzung konnte einen PKW, der zuvor die Zufahrt zum Bauhof

verlassen hatte, aufnehmen und kontrollieren. In dem Fahrzeug

befanden sich vier männliche Personen. Im Rahmen der Kontrolle wurden

im PKW diverse Werkzeuge sowie Sturmhauben und handelsübliche

Arbeitshandschuhe aufgefunden. Durch einen Zeugen konnte die

Personenbeschreibung der vier Personen bestätigt werden. Aufgrund des

sich erhärtenden Verdachtes des versuchten Einbruchdiebstahls wurde

nach Sachvortrag bei dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft

Schwerin die vorläufige Festnahme gegenüber den aus Rumänien

stammenden Tatverdächtigen angeordnet. Im Zuge der Ermittlungen wurde

der Kriminaldauerdienst Wismar für die kriminalpolizeiliche

Abarbeitung hinzugezogen. Gegen die vier festgenommenen Personen

wurden Strafanzeigen wegen des versuchten bandenmäßigen Diebstahls

und Hausfriedensbruchs gefertigt.



gefertigt:

Jan Henrik Schulz

Polizeiobermeister

Polizeirevier Grevesmühlen



verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell