POL-HRO: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

In der Nacht zum Sonntag den 28.04.2024 gegen 03:00 Uhr kam es am

Dreescher Markt in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden zwei

tunesische Staatsangehörige verletzt, wovon eine Person mit

Schnittverletzungen schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert

wurde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurden ein 25-jähriger

Tunesier und ein 16-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim

Kriminaldauerdienst Schwerin unter Telefon 0385 51801560 zu melden.



