POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 28.04.2024 gegen 11:45 Uhr kam es in Neubrandenburg zum einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 47-jähriger deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades Honda die Neustrelitzer Straße. In einer Kurve verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und stürzte in der weiteren Folge auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er eine schwere Beinverletzung und wurde zu weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verunfallte Motorradfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell