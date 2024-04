POL-HRO: Betäubungsmittelbeinflusste Person hält sich auf der Suche nach einem Schlafplatz unberechtigt im Fahrzeug auf

Rövershagen (ots) -



Am 27.04.2024, 00:15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei einen

Anruf der ganz besonderen Art. Ein Mitarbeiter der Rettungswache

Rövershagen teilte aufgeregt mit, dass ein fremder Mann auf dem

Rücksitz seines Mercedes Van im Kindersitz sitzt und mit

Kinderspielzeug umherwirft.



Die eingesetzten Beamten verlegten zügig zum Einsatzort, da das

genaue Ansinnen des Mannes nicht erkennbar war und ein versuchter

Kfz-Diebstahl nicht ausgeschlossen werden konnte. Beim Eintreffen der

Kräfte reagierte der 30-Jährige Deutsche sehr ungehalten. Er

beleidigte die Beamten und versuchte sich der polizeilichen Maßnahme

zu entziehen. Die Situation am Einsatzort konnte beruhigt werden und

es stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Der 30-Jährige war auf der Suche nach einem

Schlafplatz. Das Nächtigen in dem Fahrzeug wurde ihm nicht gestattet,

sondern er wurde zu Bekannten nach Ribnitz-Damgarten verbracht.



