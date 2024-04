POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich einer nicht angemeldeten Tanzveranstaltung in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 27.04.2024 kam es gegen 22:30 Uhr in der Lindenstraße in Stralsund

zu einem polizeilichen Einsatz. Beamte des Polizeihauptreviers

Stralsund stellten in einer Lagerhalle eine nicht angemeldete

Tanzveranstaltung fest. Bei Überprüfung des Veranstaltungsortes wurde

festgestellt, dass die Halle lediglich über eine schmale Tür verfügt,

durch welche die Gäste ins bzw. aus dem Gebäude gelangten. Da die

Zahl der Veranstaltungsteilnehmer zwischenzeitlich auf über 200

Personen angestiegen war und im Falle eines größeren

Schadenseintritts keine ausreichenden Fluchtwege vorhanden waren,

wurde gegen 23:00 Uhr die Veranstaltung durch die Polizei für beendet

erklärt. Alle Teilnehmer verließen daraufhin ohne Vorkommnisse den

Veranstaltungsort. Neben den Mitarbeitern des Polizeihauptrevieres

Stralsund kamen Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes im

Einsatz.





