POL-HRO: Polizei verhindert illegales Kraftfahrzeugrennen

Landeshauptstsdt Schwerin (ots) -



Am Abend des 27.04.2024 gegen 22:15 Uhr erhielt das

Polizeihauptrevier Schwerin eine Mitteilung zum möglichen verbotenen

Kraftfahrzeugrennen in der Karl-Tackert-Straße in Schwerin.



Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Schwerin konnten am Einsatzort

mehr als 60 PKW und Motorräder, welche der Tuningszene zuzuordnen

sind, antreffen. Ein Start- und Zielbereich waren bereits markiert.

Auf dem, neben der mutmaßlichen Rennstrecke befindlichem Gehweg,

hielten sich mehrere Personen auf. Durch das zielgerichtete

Eingreifen der eingesetzten Beamten konnte ein Kraftfahrzeugrennen

verhindert werden. Die angetroffenen Personen erhielten einen

Platzverweis. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich

vor der Ausrichtung, Durchführung und Teilnahme an verbotenen

Kraftfahrzeugrennen. Sie werden mit Geld- oder Freiheitsstrafen

geahndet. Zudem bergen Kraftfahrzeugrennen ein hohes Risiko für

schwere Verkehrsunfälle.



gefertigt:

Thore Paetow

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst



Einsatzleitstelle Rostock



