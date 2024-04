POL-HRO: Brand von Strandkorbteilen am Strand von Boltenhagen

Boltenhagen (ots) -



Am 28.04.2024 wurde kurz nach Mitternacht durch die

Rettungsleitstelle gemeldet, dass in Boltenhagen mehrere Strandkörbe

brennen sollen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die

Vergitterungen von mindestens neun Strandkörben abgerissen und im

Anschluss verbrannt wurden. Nach dem erfolgten Löschangriff durch die

Feuerwehr Boltenhagen übernahm der Kriminaldauerdienst Wismar die

Brandortarbeit.



Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten drei polnische Staatsbürger

angetroffen werden, bei denen ein Tatzusammenhang nicht

ausgeschlossen werden konnte. Die Identitäten der drei Männer wurden

festgestellt. Während dieser Identitätsfeststellungen griff einer der

Männer die eingesetzten Beamten an, indem er in deren Richtung schlug

und sich in der weiteren Folge aggressiv verhielt.



Der Sachschaden des Brandes wird auf 5.800 Euro geschätzt.



gefertigt:

Hannes Müller

Polizeikommissar

Polizeirevier Grevesmühlen



verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst



