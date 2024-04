POL-HRO: Brand eines Schuppens löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Kühlungsborn (ots) -



Am 27.04.2024, gegen 14:25 Uhr, wurde bekannt, dass es in der

Cubanzestraße in 18225 Kühlungsborn zum Brand eines Schuppens

gekommen ist. Dies löste einen größeren Feuerwehreinsatz aus, welcher

gegenwärtig noch andauert. Derzeit sind ca. 45 Einsatzkräfte mit 13

Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr weiterhin mit der Brandbekämpfung

beschäftigt. Auf Grund des hohen Kräftebedarfs wurde die Cubanzstraße

zwischen dem Kreisverkehr Doberaner Straße und Schlossstraße komplett

gesperrt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, zu größeren

Beeinträchtigung kommt es nicht. Zur Zeit sind keine Personen oder

weitere umliegende Gebäude in Gefahr. Zur Brandursache sowie zur

Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.





Jens Göttert, PHK

Polizeihauptrevier Bad Doberan



verantwortlich und Rückfragen an:

Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell