POL-NB: PKW-Brand in Verchen (LK Mecklenburgische Seeplatte)

PHR Demmin (ots) -



Am 27.04.2024 gegen 00:10 Uhr, kam es in der Ortschaft Verchen zu

einem PKW-Brand. Als Feuerwehr und Polizei am Ereignisort eintrafen,

brannte der auf einer Freifläche abgestellte Mazda 5 bereits in

voller Ausdehnung. Auch ein daneben parkender Ford Transit wurde

bereits durch das Feuer beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der

18 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ostufer Kummerower See und

Sommersdorf konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert

werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca.

30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Hintergründe des Brandgeschehens sind zum aktuellen Zeitpunkt

noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell