POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung in der Regionalliga Nordost zwischen dem F.C. Hansa Rostock U23 und dem BFC Dynamo Berlin

Anlässlich der heutigen Spielbegegnung zwischen den Mannschaften des

F.C. Hansa Rostock U23 und dem BFC Dynamo Berlin in der Regionalliga

Nordost zieht die Polizei eine positive Bilanz. In allen Phasen des

polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten

Zwischenfällen. Insgesamt befanden sich 126 Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte der Landespolizei im Einsatz.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



