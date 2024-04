POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L283 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 26.04.2024, gegen 15:45 Uhr, befuhr der 41-jährige Motorradfahrer

mit seiner Harley-Davidson die L283 aus Richtung Rothenklempenow

kommend in Richtung Grünhof.

Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein PKW Citroen. Der Motorradfahrer

beabsichtigte den vorausfahrenden PKW zu überholen. Dabei übersah der

41-Jährige den im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda einer

23-Jährigen.

Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen der Harley-Davidson und dem

Skoda.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und

anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum

Neubrandenburg geflogen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 Euro.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell