POL-HRO: Einbruch in Schweriner Innenstadt

In der Nacht zum 26.04.2024 kam es zu einem Einbruch in einem Tabak/Lotterie-Geschäft in der Schweriner Innenstadt, bei dem diverse Artikel aus der Auslage entwendet wurden.



Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort flüchtete eine männliche dunkel gekleidete Person vom Tatort. Die flüchtige Person konnte durch die Beamten im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der 16-Jährige deutsche Tatverdächtige schlug mittels eines unbekannten Gegenstandes das Schaufenster des Tabak/Lotterie Geschäftes ein und entwendete diverse Artikel.



Der Kriminaldauerdienst Schwerin hat Spuren am Tatort gesichert. Zum konkreten Stehl-und Sachschaden können derzeit keine Aussagen getätigt werden.



