POL-LWL: Autofahrerin kam bei Verkehrsunfall ums Leben

Friedrichsmoor (ots) -



Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 092 nahe Friedrichsmoor ist am späten Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Dem Spurenaufkommen zufolge kam die Frau mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen frontal gegen einen Baum. Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und leisteten der Verunglückten Erste Hilfe. Wenig später verstarb die Autofahrerin jedoch an der Unfallstelle. An Ihrem PKW entstand Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell