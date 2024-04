Innenminister Christian Pegel: Bundesweiter Veteranentag erinnert an Opferbereitschaft unserer Soldaten

Innenminister Christian Pegel hat sich erfreut über die Entscheidung des Bundestages für einen deutschlandweiten Veteranentag jeweils am 15. Juni jeden Jahres geäußert:



„Damit kommt ein längerer Diskussionsprozess zu einem wirklich guten Ende. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen - im schlimmsten Fall sogar mit ihrer Gesundheit oder gar mit ihrem Leben - für die Werte und die Sicherheit der Bundesrepublik und ihrer Menschen an verschiedenen Orten dieser Welt ein. Leider kehren Soldatinnen und Soldaten auch mit gesundheitlichen oder seelischen Einschränkungen zurück - einige büßen gar ihr Leben im Dienst für die Bundesrepublik Deutschland ein. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben es mehr als 30 Jahre nach dem ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr verdient, dass die Menschen in Deutschland sich an jedem 15. Juni eines Jahres der Bereitschaft unserer Soldatinnen und Soldaten für ihr besonderes Opfer für unser aller Freiheit und Sicherheit erinnern.“