POL-HRO: Unfall auf der BAB 24 mit Vollsperrung in Richtung Berlin - Erstmeldung

Wittenburg (ots) -



Am heutigen 25.04.2024 erhielt die Polizei gegen 14:35 Uhr Kenntnis

über einen Unfall zwischen zwei LKW auf der BAB 24 in Fahrtrichtung

Berlin.

Derzeit ist die BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und

Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt.

Die Dauer der Vollsperrung kann derzeit nicht eingegrenzt werden.

Nach aktuellem Stand kam es zu keinen verletzten Personen.

Kameraden der Feuerwehr unterstützen an der Unfallstelle, da auch

Betriebsstoffe ausgelaufen sind.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell