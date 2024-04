POL-NB: Brand von Papiercontainern in Lubmin

PR Wolgast (ots) -



Am 25.04.2024 um 03:07 Uhr wurde bekannt, dass es in der Freester Str./ Höhe Nr. 11 zu einem Brand gekommen ist.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brannten zwei Papiercontainer in voller Ausdehnung. Durch die neun eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Lubmin konnte der Brand gegen 03:40 Uhr gelöscht werden.Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Papiercontainer brannten völlig aus, es ist ein Totalschaden entstanden. Witere Sachen wurden nicht beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt Die Beamten des Polizeireviers Wolgast haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.



Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Wolgast unter der Tel.-Nr.: 03836/252-224, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



