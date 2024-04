POL-ANK: Brand in Schule in Greifswald

Hansestadt Greifswald (ots) -



In den heutigen Mittagstunden gegen 11:40 Uhr wurde die Polizei in Greifswald über eine ausgelöste Brandmeldeanlage am Humboldtgymnasium in der Makarenkostraße informiert. Die Feuerwehr Greifswald sowie Rettungskräfte waren bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits vor Ort. Erste Ermittlungen ergaben, dass im Bereich eines WC in der ersten Etage des Schulgebäudes ein Brand ausgebrochen war. Dieser konnte durch das schnelle Eingreifen von Lehrkräften gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten vier Lehrer und Lehrerinnen leichte Verletzungen und wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Klinikum Greifswald gebracht. Die Schule wurde evakuiert. Eine Brandgefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gemäß dem Verdacht der vorsätzlichen schweren Brandstiftung aufgenommen. Insgesamt wird die Höhe des entstandenen Sachschadens auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



