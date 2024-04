POL-LWL: Wasserleiche in Matzlow-Garwitz entdeckt

Matzlow-Garwitz (ots) -



In der Elde in Matzlow-Garwitz haben Anwohner am frühen Dienstagabend die Leiche eines noch unbekannten Mannes entdeckt. Polizisten bargen den Leichnam daraufhin. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Umständen, die zum Tod des Mannes führten. Hierzu und zur Klärung der Identität hat die Kriminalpolizei ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden deuten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell