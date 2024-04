POL-NB: Unfall mit 40.000 Euro Schaden

Burg Stargard (ots) -



Heute Vormittag sind zwei Autos auf Höhe des Bahnhofs in Burg Stargard zusammengestoßen. Eine 35-jährige Fahrerin ist nach links in den Gegenverkehr gekommen und traf dort auf das entgegenkommende Auto. Sie wurde dabei leicht verletzt.



Der Schaden beträgt etwa 40.000 Euro. Die beiden Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Die Straße war vollgesperrt.



Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wurde am Ende glücklicherweise aber nicht mehr gebraucht.



Die Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell