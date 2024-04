POL-NB: Heißes Öl verursacht Feuer in Mehrfamilienhaus

Greifswald (ots) -



Am 22.04.2024, um 17:44 Uhr, wurde in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Böhmke-Straße in Greifswald gemeldet.

Die 27-jährige jordanische Mieterin erhitzte in der Küche ihrer Wohnung Öl in einer Pfanne. Das Öl geriet in Brand, die Flammen konnten durch die Mieterin selbstständig erstickt werden. Durch das Feuer wurde die Küche stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.



Durch die eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald mussten die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet werde. Die Mieterin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine in der Wohnung. Sie wurde durch den Brand leichtverletzt und zur medizinischen Behandlung in das Uniklinikum Greifswald verbracht.



