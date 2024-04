POL-HWI: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Schönberg (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 06:30 Uhr auf der BAB 20, Höhe Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Der 42-jährige Fahrer eines VW wollte den vor ihm fahrenden Seat offenbar von rechts überholen und kollidierte beim Wiedereinscheren auf den Überholstreifen mit diesem. In der Folge stießen beide Fahrzeuge mit den Schutzplanken zusammen und kamen auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 44-jährige Seat-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei etwa 50.000 Euro.



Ein Drogenvortest bei dem 42-Jährigen zeigte zudem ein positives Ergebnis an. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den Fahrer kommt nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.



Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell