POL-HWI: Einbruch in Agrarbetrieb

Gägelow (ots) -



In der Nacht zum 19. April kam es zu einem Einbruch in einen Agrarbetrieb in der Gemeinde Gägelow, bei dem Pflanzenschutzmittel sowie Traktorentechnik entwendet wurden.



Unbekannte Täter haben sich gegen 1:00 Uhr nachts gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in Neu Weitendorf verschafft und stahlen dort Pflanzenschutzmittel sowie Traktorentechnik im Wert von mehreren tausend Euro. Der Kriminaldauerdienst konnte am Tatort Spuren sichern.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell