POL-GÜ: Die Polizeiliche Kriminalstatistik für den Landkreis Rostock für das Jahr 2023- Korrekturmeldung

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



In der Ausgangsmeldung zur PKS 2023, bezogen auf den Landkreis Rostock, wird ein Anstieg von 44,9% (auf 487 erfasste Fälle) bei Gewalt gegen Polizeibeamte sowie gleichstehende Personen beschrieben. Ergänzend umfassen diese 487 Fälle neben Widerstandsdelikten gegen die Staatsgewalt auch Straftaten gegen die Öffentliche Ordnung, wie z.B. Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch, Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, Notrufmissbrauch oder Verstöße gegen Führungsauflagen.



Die Ausgangsmeldung ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5762605 abzurufen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell