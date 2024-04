POL-LWL: Kleintransporter kommt von Autobahn ab - Fahrer leicht verletzt

Parchim / Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 zwischen Suckow und Parchim ist am Montagmittag ein Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und neben der Autobahn auf die Seite gekippt. Dabei wurde der 54-jährige Fahrer leicht verletzt. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter, der nach dem Abkommen von der Fahrbahn zunächst eine angrenzende Böschung hinuntergeschleudert wurde, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Im Zuge der Bergung des Fahrzeuges kommt es im Verlauf des Montagnachmittages zu einer Sperrung der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen wird Sekundenschlaf beim Fahrer nicht ausgeschlossen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell