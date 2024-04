POL-NB: Auto dreht sich nach Unfall auf der B192

Neu Schloen (ots) -



Erst fuhr es in die Leitplanke, dann drehte es sich und kam mitten auf der Straße zum Stehen: Gegen 01:30 Uhr ist ein KIA-Kombi aus unbekannter Ursache auf Höhe Neu Schloen von der Straße abgekommen. Ein Zeuge hat die Polizei gerufen.



Die drei polnischen Insassen (43, 44 und 51 Jahre alt) blieben nach eigenen Angaben zumindest so unverletzt, dass sie keinen Rettungswagen wollten. Der Fahrer war nicht alkoholisiert.



Da Betriebsstoffe aus dem Auto ausliefen, musste die Straße hinterher gereinigt werden. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 12.000 Euro. Zur Unfallursache wird ermittelt.



Das Auto ist Totalschaden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell