POL-NB: Quad gestohlen? Vielleicht...

Neubrandenburg (ots) -



Am späten Sonnabendvormittag stellte ein Ehepaar fest, dass ihr Quad nicht mehr da war, wo sie es abgestellt hatten. Sie riefen die Polizei, die es mit auf die Fahndungsliste nahm.



Doch lange mussten die beiden nicht auf ihr Quad (Wert: circa 2.500 Euro) verzichten.



Am Sonntagabend fiel den Beamten des Reviers Neubrandenburg auf Streife an der Kreuzung Reitbahnweg/Traberallee ein Quad auf. Es passte zu dem beschriebenen gestohlenen Quad. Daneben saß ein Mann, der scheinbar auf das Fahrzeug aufpasste. Er hatte eine Tasche auf dem Quad, die die Beamten kontrollierten. Dabei fanden sie in verschiedenen Verstecken geringe Mengen Drogen, unter anderem Ecstasy.



Die weiteren Ermittlungen müssen nun klären, ob dieser Mann auch der Dieb war oder tatsächlich "nur" Aufpasser. Gegen den 26-Jährigen wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Zudem wird ihm ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell