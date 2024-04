POL-NB: Mann flippt am Bus aus

Neustrelitz (ots) -



Am Freitagnachmittag (19.04.) wollte ein sichtlich alkoholisierter Mann in Neustrelitz Bus fahren. Eine 45-jährige Busfahrerin verwehrte ihm die Mitfahrt aufgrund seines Zustand. Das passte dem Mann gar nicht. Er behinderte die Abfahrt vom Bahnhofsvorplatz.



Zwei Busfahrer-Kollegen (48 und 56) kamen der Fahrerin zu Hilfe und zogen ihn vom Bus weg. Er wehrte sich mit einer Gehhilfe und schlug damit nach den Fahrern. Verletzt wurde dadurch glücklicherweise niemand.



Als die Beamten des Reviers Neustrelitz am Rudi-Arndt-Platz eintrafen, wehrte sich der 22-Jährige heftig und körperlich wie auch verbal aggressiv gegen sämtliche Maßnahmen der Polizei. Er beschimpfte die Einsatzkräfte unter anderem als "Schlampen", "Arschlöcher" und "Nazis" und bedrohte sie mit dem Tod. Die Tritte gegen die Beamten blieben ohne größere Verletzungen, so dass sie dienstfähig blieben.



Dem Störer wurden Handschellen angelegt und er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten mitgenommen zum Revier. Dort konnte er sich in der Zelle ausnüchtern.



Die Opfer bzw. Zeugen sind deutsche Staatsangehörige, der Beschuldigte ist Marokkaner. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



