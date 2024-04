POL-LWL: Stark alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Bakendorf (ots) -



Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich am späten Sonntagabend auf einer Verbindungsstraße bei Bakendorf ein 60-jähriger Mann leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei stellte beim Fahrradfahrer wenig später einen Atemalkoholwert von 2,27 Promille fest. Ein vorbeikommender Autofahrer hatte den am Boden liegenden Verunglückten entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte informiert. Der Fahrradfahrer wurde anschließend mit erlittenen Hautabschürfungen im Gesicht und an den Händen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 60-Jährigen ist Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



