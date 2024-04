POL-LWL: Rund 80 Zierfische aus Gartenteich gestohlen

Wittenburg (ots) -



In Wölzow bei Wittenburg ermittelt die Polizei jetzt wegen des Diebstahls von etwa 80 Zierfischen. Nach Angaben des Eigentümers haben unbekannte Täter zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 14 Uhr die Fische unbemerkt aus einem Gartenteich gestohlen, der sich auf einem Privatgrundstück befindet. Rund 50 Kois und 30 Goldfische im Gesamtwert von über 5.000 Euro sind den Informationen zufolge dabei entwendet worden. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es bislang noch nicht. Unklar ist auch weiterhin der Verbleib der gestohlenen Zierfische. Die Polizei schließt auch einen Weiterverkauf als Hehlerware nicht aus. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib der gestohlenen Fische nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell