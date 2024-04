POL-GÜ: Brand eines Carports zieht zwei PKW sowie Scheune in Mitleidenschaft - 100.000 Euro Sachschaden

Groß Wüstenfelde/ Perow (ots) -



Seit dem frühen Morgen befinden sich Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei im Ortsteil Perow bei Groß Wüstenfelde an der B108 aufgrund eines Brandes im Einsatz.



Nach vorliegenden Erkenntnissen seien Anwohner des Privatgrundstückes in der Hauptstraße gegen 04:40 Uhr durch das lautstarke Knistern des vermeintlich im Carport ausgebrochenen Feuers aus dem Schlaf gerissen worden. Sowohl Carport, als auch beide darunter abgestellten PKW brannten vollständig aus. Bei den Fahrzeugen soll es sich laut vorliegender Angaben nicht um Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieben gehandelt haben.



Das Feuer griff im Weiteren auf eine nebenstehende Holzscheune über. Die hier untergebrachten Tiere konnten durch die Anwohner noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, bevor auch die Scheune in Vollbrand geriet.



Insgesamt befanden sich circa 50 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Teterow und Groß Wüstenfelde im Einsatz. Die B108 war aufgrund des Löscheinsatzes in Höhe des Einsatzortes in beide Fahrtrichtungen bis etwa 08:00 Uhr voll gesperrt.



Vorbehaltlich einer abschließenden Begutachtung wird der entstandene Sachschaden zunächst mit mindestens 100.000 Euro beziffert.



Zur Erhellung der Umstände sowie der Brandursache wird nach Erkalten des Brandortes ein sachverständiger Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden in diesem Zusammenhang durch die Kriminalpolizei in Teterow geführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell