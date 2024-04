POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Sellin / Rügen (ots) -



Am 21.04.2024 gegen 17:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen der Brand eines Dachstuhls in einem

Einfamilienhaus in Sellin / Rügen gemeldet. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte der Polizei hatten die Freiwilligen Feuerwehren Sellin,

Baabe und Lancken-Granitz bereits mit dem Löschen des Brandes

begonnen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer

Treppe am Giebel des Gebäudes aus und griff von dort auf das Dach

über. Die sechs Bewohner des Hauses, darunter zwei Kinder, wurden

durch die Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert. Zuvor hatten der

63-jährige Eigentümer und sein ebenfalls im Haus wohnender

Schwiegersohn versucht, den Brand selbst zu löschen. Dabei wurden

beide Personen leicht verletzt. Sie zogen sich eine

Rauchgasvergiftung zu und wurden vor Ort durch die Rettungskräfte

behandelt. Hinweise zur Brandursache liegen im Moment noch nicht vor.

Die Ermittlungen dazu hat der Kriminaldauerdienst Stralsund

aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird auf Anordnung der

zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund hinzugezogen. Das Haus ist

weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000EUR.





Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell