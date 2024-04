POL-NB: Zeugenaufruf zu Böllerwürfen in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am frühen Morgen des 21.04.24 gingen in der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg sowie im Polizeihauptrevier

Greifswald mehrere Anrufe wegen Ruhestörung ein. Im Bereich der

Greifswalder Südstadt kam es offensichtlich über einen längeren

Zeitraum zu Böllerwürfen mit erheblicher Lautstärke. Das

Polizeihauptrevier Greifswald war mit mehreren Streifen im Einsatz

und konnte im Bereich Karl-Behrend-Weg Rückstände diverser

Pyrotechnik feststellen. Es wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes

gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Hinweise zu den Verursachern

können dem Polizeihauptrevier Greifswald (Tel.: 03834/540-0), der

Onlinewache der Landespolizei unter www.poilzei.mvnet.de oder jeder

anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.





Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell