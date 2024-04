POL-HRO: Zeugen- und Geschädigten - Aufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Samstag, den 20.04.2024 gegen 16:40 Uhr erhielt die Polizei

Schwerin den Hinweis, dass sich zwei Kleinkrafträder (Simson) ohne

das erforderliche Versicherungskennzeichen an der Aral-Tankstelle in

der Crivitzer Chaussee aufhalten sollen. Bereits auf der Anfahrt

konnten die betroffenen Fahrzeuge im Gegenverkehr festgestellt

werden. Nachdem die Beamten wendeten und die Fahrzeugführer einer

Verkehrskontrolle unterziehen wollten, trennten sie sich und entzogen

sich der Kontrolle.



Eins der Fahrzeuge, mit auffälligen blauen Felgen und offenbar

technisch verändert, konnte in weiterer Folge erneut durch die

Beamten festgestellt werden. Nachdem der Fahrzeugführer die Beamten

bemerkte entzog er sich der anstehenden Kontrolle. Dabei fuhr der

Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und zum Teil auf dem

Gehweg. Dabei kam es zu einer Vielzahl an Gefährdungen anderer

Verkehrsteilnehmer. Zwischenzeitlich waren zwei Funkstreifenwagen im

Einsatz. Die Fahrt führte von der Graf-Yorck-Str. über die

Ludwigsluster Chaussee - Karl-Marx-Allee - Am Grünen Tal - Hamburger

Allee bis in die Cottbusser Straße. Hier musste die Nacheile,

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abgebrochen werden.



Gegen den noch unbekannten Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem

Kraftfahrzeugrennen sowie des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.



Die Polizei bitte um Zeugenhinweise im Zusammenhang mit dieser Fahrt.

Wer sich, im Zeitraum von etwa 16:45 Uhr bis 17:00 Uhr an der og.

Strecke aufgehalten hat, und sachdienliche Hinweise geben kann oder

durch die Fahrweise gefährdet oder gar geschädigt wurde, wird gebeten

sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in

Schwerin unter der TelNr.: 0385-5180-2224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



