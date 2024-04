POL-NB: Feuerwehr befreit Insassen nach Verkehrsunfall aus Pkw

Zingst (ots) -



Am 20.04.2024 ereignete sich gegen 22:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf

der Kreisstraße 25 zwischen der Meiningenbrücke und Zingst im

Landkreis Vorpommern-Rügen. Die 66-jährige Fahrerin eines Pkw Renault

verlor aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über ihr

Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete im

mit Wasser gefüllten Straßengraben. Die Fahrzeugführerin und ihr

68-jähriger Beifahrer mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Zingst

aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Personen sind deutsche

Staatsangehörige aus der Region. Sie wurden vor Ort durch den

Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Der Pkw wurde mit

wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Die K 25 musste für den

Rettungseinsatz und die Bergung des Pkw zeitweise voll gesperrt

werden.



Im Auftrag



Olaf Haase

Hauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell