POL-HRO: Aktion der ´Letzten Generation´ in Rostock

Am 20.04.2024 wurde gegen 12:00 Uhr die Polizei informiert, dass in

Rostock am Firmengebäude von "AIDA-Cruises" mehrere Personen die

Fassade verunreinigen. Bei Eintreffen der Beamten konnten vier

Mitglieder der "Letzten Generation" festgestellt werden. Erst klebten

diese diverse Plakate an die Fensterfront und positionierten sich

dann vor dem Eingangsbereich mit einem Banner. Dieses hatte die

Aufschrift "Letzte Generation vor den Kipppunkten". Durch die Beamten

wurden die Personalien festgestellt und die Beteiligten mit einem

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und

Sachbeschädigung vertraut gemacht. Anschließend bekamen sie einen

Platzverweis. Die geklebten Plakate konnten nicht restlos entfernt

werden, so dass eine Spezialfirma zur Reinigung beauftragt werden

muss.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



