POL-NB: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage umgefahren

Am 20.04.2024 gegen 06:25 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf der B105 auf Höhe der Ortslage Tempel eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt wurde. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurde mit einem Kraftfahrzeug die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzersäule) umgefahren. Nach ersten Schadenseinschätzung durch einen Verantwortlichen des Landkreis Vorpommern-Rügen ist die Messsäule dabei völlig zerstört worden. Es ist ein Schaden von 250.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



