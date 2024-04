POL-HRO: Unfall auf der BAB 19

Rostock (ots) -



Gegen 21:20 Uhr ereignete sich am Freitag, 19.04.2024, auf der BAB 19

im Bereich der Anschlussstelle Rostock-Süd ein Verkehrsunfall bei dem

geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro entstanden ist.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 36-jährige Fahrerin eines

Renault die Auffahrt Rostock-Süd (Brinckmannsdorf) zur BAB 19 in

Fahrtrichtung Rostock Überseehafen aus Richtung der B 110 kommend.

Noch auf der Auffahrt zur BAB 19 geriet die Renault-Fahrerin mit

ihrem Pkw ins Schlingern, da das Heck am Fahrzeug ausbrach. Die

36-Jährige fuhr schlingernd weiter auf die BAB 19, drehte sich

mehrfach auf beiden Fahrspuren und blieb infolge dessen auf der

linken Fahrspur stehen. Hier stieß der Renault mit einem auf der BAB

19 fahrenden Pkw Skoda zusammen. Dabei verletzte sich

Renault-Fahrerin leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die

Leichtverletzte zur weiteren Versorgung ins Rostocker

Südstadtklinikum.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten

durch angeforderte Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird polizeilich auf 20.000 Euro

geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



