POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten auf BAB 19

Am 19.04.2024 gegen 16:13 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen

den Anschlussstellen Linstow und Malchow in Fahrtrichtung Berlin ein

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der 44-jährige Fahrer

eines PKW BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts

von der Fahrbahn ab.

In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach,

durchbrach einen Wildschutzzaun und kam im dahinterliegenden

Waldstück auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die vier Insassen

konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Anschließend wurden

diese bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer vor Ort

betreut.

Der 44-jährige Fahrzeugführer, die 35-jährige Beifahrerin sowie die

beiden Kinder im Alter von 6 und 16 Jahren wurden zur weiteren

medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die BAB 19 wurde in Fahrtrichtung Berlin für ca. eine Stunde

halbseitig und für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Zur Reparatur des Wildzauns wurde die Autobahnmeisterei Malchow

verständigt. Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs erfolgte durch

einen Abschleppdienst.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat die

Kriminalpolizei in Güstrow übernommen.

Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf ca. 60.000 Euro

geschätzt.

Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsbürgerschaft.



