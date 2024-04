Verkehrssicherheit: Innenminister zieht Bilanz zum Aktionstag in MV

Landesinnenminister Christian Pegel zieht eine Bilanz zum bundesweiten Verkehrssicherheitsaktionstag „sicher.mobil.leben – Güterverkehr im Blick“ am Mittwoch: „Mehr als 130 Lastkraftwagen wurden in Mecklenburg-Vorpommern durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Diese Aktionstage sind wichtig, um die Sicherheit auf der Straße im Land zu erhöhen.“

Beim Aktionstag hat die Polizei bundesweit an insgesamt 546 Kontrollstellen 20.303 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 12.901 Verstöße festgestellt. In Mecklenburg-Vorpommern haben die eingesetzten Polizeikräfte 134 Fahrzeuge kontrolliert.

„Lange Arbeitszeiten und Zeitdruck führen in der Branche manchmal dazu, dass die Verkehrssicherheit auf der Strecke bleibt“, sagt der Innenminister und: „Es ist wichtig, mit dieser bundesweiten Aktion den Fokus auf den Güterverkehr zu legen, denn gerade Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Lkw haben – wenn sie passieren – häufig dramatische Folgen.“

In unter anderem 17 Fällen wurden gegen die Sozialvorschriften verstoßen, das heißt zum Beispiel Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Aber auch die Ladung war in sieben Fällen nicht richtig gesichert. Maße und Gewichte wurden in zwei Fällen überschritten. Die Polizei musste einem verkehrsuntüchtigen Fahrer die Weiterfahrt untersagen.

Im Zuge der Aktion haben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auch Kontrollen mit Geschwindigkeitsmessanlagen durchgeführt. „Unangepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache bei Unfällen mit Personenschaden. Die hohe Anzahl von insgesamt 617 Geschwindigkeitsübertretungen am Mittwoch zeigt, dass diese Kontrollen leider immer noch notwendig sind. Ich danke allen am Aktionstag Beteiligten für ihren Einsatz für ein Mehr an Verkehrssicherheit“, sagt Innenminister Christian Pegel. „Ich danke aber vor allem auch all den anderen LKW- und PKW-Fahrern, die ordnungsgemäß unterwegs waren und deshalb in unserer Statistik nicht auftauchen – bleiben Sie bitte dabei und helfen Sie uns durch Einhalten der Vorschriften im Straßenverkehr, Leben und Gesundheit aller am Verkehr Teilnehmenden zu schützen!“